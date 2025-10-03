Задержан Ибрагим Сулейманов. СМИ называют его миллиардером

Государственное агентство ТАСС сообщило в пятницу со ссылкой на источники о задержании в Москве предпринимателя Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом в 2004 году. В сообщении Сулейманов назван миллиардером, утверждается, что он в 2024 был бенефециаром крупной IT-компании "Сирена-трэвел".

"Коммерсант" уточняет, что Сулейманова подозревают в причастности к убийству главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. По данным анонимного телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", незадолго до этого по этому же делу был задержан другой подозреваемый по имени Абакар Дарбишев, вероятный исполнитель убийства. Утверждается, что он дал показания на Сулейманова и, как утверждается, скончался в машине сотружников правоохранительных органов. По сообщениям нескольких телеграм-каналов, Сулейманова также проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова в 1999 году.

Разные СМИ называют Сулейманова "теневым миллиардером" и "самым загадочным миллиардером России". Как отмечает "Агентство", компания "Сирена-Трэвел" управляет бронированиями 80% билетов российских авиаперевозчиков, владея системой "Леонардо". В 2023 году украинские хакеры взломали базу данных компании и опубликовали данные об авиаперелётах россиян в период с 2007 по 2023 годы.

Сулейманов женат на дочери бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, который был осуждён вместе с Михаилом Ходорковским. Он также, как пишет "Агентство", был бизнес-партнёром члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.



В 2004 году против Сулейманова, который тогда был замглавы Российской футбольной премьер-лиги, возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, отмывании средств и незаконном хранении оружия, он был осуждён на 10 лет и 10 месяцев колонии, на свободу вышел досрочно.