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Задержан подозреваемый в теракте в центре Стамбула

Подозреваемый в совершении теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле задержан. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам министра, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Взрыв произошёл 13 ноября. Погибли, по меньшей мере, шесть человек. 81 человек пострадал, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В момент взрыва на улице было много людей, опубликованы видео, снятые в первые секунды после него.

Вице-президент Турции Фуат Октай ранее сообщал, что теракт могла совершить женщина.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. В 2015-2016 годах в крупнейшем городе Турции несколько взрывов совершала террористическая группировка "Исламское государство".

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