Задержан подозреваемый в убийстве отца главы пресс-службы РПЦ

Следственный комитет и МВД России в субботу сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Романа Легойды - отца главы пресс-службы Русской православной церкви Владимира Легойды.

Днём ранее российские агентства сообщили, что тело 90-летнего Романа Легойды с множеством колото-резаных ран обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. По данным 112 и Mash, на Легойду напали во время дневной прогулки с внуком.

"Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от садового товарищества Мещерино-Чурилково", - сообщила пресс-служба главка Следственного комитета.

Представитель МВД Ирины Волк написала в телеграм-канале, что подозреваемого задержали "в кратчайшие сроки".

Имя подозреваемого не приводится. Говорится только, что ему 25 лет. Следствие утверждает, что часть похищенных денег нашли при обыске в съёмной квартире задержанного, и что он уже дал признательные показания.

Владимир Легойда отвечает за взаимодействие Русской православной церкви (РПЦ) с общественными организациями и руководит пресс-службой патриарха Кирилла, отмечает "Новая газета. Европа".