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Задержан помощник главы МВД РФ генерал Умнов

В Москве по уголовному делу задержан помощник министра внутренних дел России, генерал-лейтенант Сергей Умнов. Он находится в изоляторе временного содержания - сообщает РИА Новости со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии.

Умнов ранее возглавлял Главное управление МВД по Петербургу. Накануне стало известно, что сразу три генерала МВД проходят по уголовному делу о злоупотреблениях, которое возбудил центральный аппарат Следственного комитета России.

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