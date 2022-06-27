Задержанного в Москве Илью Яшина доставили в Хамовнический суд 

Задержанного в ночь на вторник в Москве политика Илью Яшина доставили в Хамовнический суд.

Оппозиционеру вменяют в вину статью о неповиновении полиции. В твиттере Яшин назвал задержание "наглым и незаконным", предположив, что это очередной намёк на то, что он должен уехать из страны.

Ранее о задержании Ильи Яшина сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели оппозиционного политика в машину, не объяснив причину задержания.

"ОВД-Инфо" со ссылкой на друга политика передало, что Яшина доставили в ОВД "Лужники". В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Однако его не пропустили к задержанному, несмотря на удостоверение и ордер, написал он в Фейсбуке.

Оппозиционеру вменяют административную статью о неповиновении распоряжению полиции , по которой ему грозит до 15 суток ареста. "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - написала Баблоян. Эту же статью упомянул адвокат Прохоров.

Сам Илья Яшин сообщил во вторник в соцсетях, что рапорт на него составил полицейский Алексей Митрофанкин. "Утверждает, что я хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Читаю рапорт и сам удивляюсь, какой я, оказывается, отморозок", - написал Яшин.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.

Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.