Задержанную у посольства Израиля обвинили в дискредитации армии

Жительницу Москвы Ирину Завзянову обвинили в дискредитации российской армии после того, как она вышла к посольству Израиля с плакатом, на котором было перечёркнуто слово "терроризм".

Завзянова была задержана, а затем доставлена в отдел полиции по району Якиманка. После составления протокола её отпустили.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" предполагает, что обвинение, предъявленное Завзяновой, связано не с плакатом, а с ленточкой цветов украинского флага на её сумке. Сами полицейские суть правонарушения в протоколе не объяснили.

Отмечается также, что москвичке выдали обязательство о явке в отдел полиции на 11 октября, с какой целью - неизвестно.