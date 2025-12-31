Задержанную в Южной Осетии активистку передали властям Грузии

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, арестованная в самопровозглашённой Южной Осетии, была освобождена и находится на подконтрольной властям Грузии территории, сообщили 31 декабря в Службе государственной безопасности Грузии, пишет "Настоящее Время".

В Генпрокуратуре самопровозглашённой республики заявили о "выдворении" активистки. "Решением Цхинвальского городского суда от 31 декабря на основании постановления Генерального прокурора Республики Южная Осетия, гражданка Грузии Меаракишвили Тамила Акакиевна выдворена за пределы Республики Южная Осетия", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила Служба государственной безопасности Грузии, Меаракишвили освободили в результате переговоров: "В процессе активно участвовали сопредседатели Женевских международных дискуссий. Поддерживалась постоянная связь по "горячей линии", функционирующей в Грузии, созданной Мониторинговой миссией Европейского союза".

Меаракишвили требовала встречи с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым и в противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Её задержали 22 декабря накануне анонсированной акции и обвинили в шпионаже, суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Ей грозило лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

По версии следствия, гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии, "осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность".

Жительница Южной Осетии Тамара Меаракишвили была одной из немногих жителей региона, регулярно выступавших против коррупции, проблем в сфере здравоохранения и других системных нарушений.