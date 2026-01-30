Следствие ужесточило обвинение четырём водителям грузовиков, из фургонов которых во время украинской операции "Паутина" были запущены дроны по российским аэродромам, пишет "Медиазона".

К обвинению в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба, добавилась статья о незаконном хранении и перевозке взрывчатки.

Все четверо обвиняемых – 56-летний Михаил Рюмин, 62-летний Андрей Меркурьев, 56-летний Александр Зайцев и 47-летний Сергей Канурин – жители Челябинска. Они приняли заказ на доставку в четыре региона России составных частей каркасных домов, под которые были замаксированы дроны.

1 июня 2025 года беспилотники атаковали военные авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской и Дягилево под Рязанью, а также аэродром в Иваново, где базируются самые редкие в российской авиации "летающие радары" А-50.

Пятая фура с дронами, которые должны были атаковать базу "Украинка" в Серышевском районе, загорелась на трассе. При взрыве погиб 62-летний водитель Василий Пытиков из Челябинска.

В СБУ заявили, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет, среди которых были А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что уничтожены 13 самолетов.

Представители американских и европейских спецслужб заявили The New York Times, что в результате операции СБУ до 20 российских стратегических самолётов могли быть уничтожены или серьёзно повреждены. Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало об уничтожении 10 российских самолетов.

Как сообщили "Медиазоне" знакомые и родные водителей, обвиняемые не знали о спрятанных в фургонах беспилотниках.

Ранее восемь человек из России, Украины и Армении, осужденные к пожизненным срокам в России по делу о взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года, опубликовали обращение к главам России, Украины и США с просьбой освободить "через политические решения, помилование, включение в обмены или амнистию". Они утверждали, что не знали, что груз в грузовике был именно взрывчаткой, и что были приговорены только за то, что были "втемную" использованы украинскими спецслужбами.

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказывал, что взрывчатку удалось провезти через российские таможенные сканеры, поместив её в цилиндры-наконечники и обмотав их целлофановой пленкой. В Россию груз привезли из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, подменив документы.

