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Задержанный ФСБ новосибирский ученый Дмитрий Колкер умер

Дмитрий Колкер

Умер новосибирский ученый Дмитрий Колкер, задержанный несколько дней назад сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене и отправленный в СИЗО "Лефортово". О смерти ученого сообщают издания "КП-Новосибирск", "Тайга.инфо" и ТАСС. Родственники пока не готовы подтвердить эту информацию.

"Нам действительно пришла телеграмма о том, что папа скончался. Там не совсем так написано. Никакой информации ни где он, ни в какой больнице, мне пока получить не удалось. Брат сначала запостил в ВК, но я попросила убрать. Нужно удостовериться", – заявила дочь ученого.

Дмитрий Колкер работал завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета. Ранее у него была диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы. По решению суда в конце июня ученого увезли в московское СИЗО прямо из частной клиники в Новосибирске. Колкера подозревают в том, что он якобы "предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну". В КНР он читал лекции студентам. Дело расследуется центральным аппаратом ФСБ России. В квартире семьи прошли обыски, в ходе которых была изъята техника.

Накануне стало известно, что по этому же делу был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. 75-летнего ученого, который является специалистом в области динамики вязкого газа и исследует аэрогазодинамику, также подозревают в "государственной измене". Профессора арестовали по решению суда и доставили в московское СИЗО "Лефортово".

За последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников. По данным "Новой газеты", в России за последние 20 лет преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых: их обвиняли в "шпионаже и измене Родине". При этом с 1999 года по указанным статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора, максимум – дело прекращали на стадии предварительного следствия.

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