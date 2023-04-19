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Задержанный в Ереване российский активист покинул Армению

Бронзовая фигура игрока в нарды на одной из улиц Еревана, апрель 2023 года

Задержанный в ереванском аэропорту российский активист Никита Каменский, против которого в России было возбуждено уголовное дело о вандализме, покинул Армению. Об этом правозащитному проекту "ОВД-Инфо" сообщил он сам.

Каменский не стал раскрывать своё нынешнее местонахождение, уточнив лишь, что находится в безопасности, и что выехать из Армении ему помог представитель организации Free Russia Foundation Егор Куроптев.

Уголовное дело в отношении Каменского было возбуждено в июле 2022 года. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал в районе станции метро "Тимирязевская".

Активист успел покинуть Россию, его объявили в розыск, а в феврале 2023 года он был задержан в ереванском аэропорту местными правоохранительными органами. С 28 февраля Каменский находился в Армении под подпиской о невыезде. Решался вопрос о его экстрадиции в Россию.

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