Задержанный в Ереване российский активист покинул Армению

Задержанный в ереванском аэропорту российский активист Никита Каменский, против которого в России было возбуждено уголовное дело о вандализме, покинул Армению. Об этом правозащитному проекту "ОВД-Инфо" сообщил он сам.

Каменский не стал раскрывать своё нынешнее местонахождение, уточнив лишь, что находится в безопасности, и что выехать из Армении ему помог представитель организации Free Russia Foundation Егор Куроптев.

Уголовное дело в отношении Каменского было возбуждено в июле 2022 года. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал в районе станции метро "Тимирязевская".

Активист успел покинуть Россию, его объявили в розыск, а в феврале 2023 года он был задержан в ереванском аэропорту местными правоохранительными органами. С 28 февраля Каменский находился в Армении под подпиской о невыезде. Решался вопрос о его экстрадиции в Россию.