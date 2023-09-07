Захарова прокомментировала расследование о посольстве РФ в Молдове

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованное накануне расследование Радио Свободная Европа/Радио Свобода расследование о сотрудниках российского посольства в Молдове.

Согласно утекшим в сеть базам данных, с которыми ознакомилось Радио Свобода, по меньшей мере двое из этих дипломатов имеют связи с Федеральной службой безопасности и ещё двое – c российской военной разведкой, которая предположительно причастна к отравлениям и диверсиям по всей Европе. Среди этих людей – два первых секретаря российского посольства, утверждалось в расследовании, которое можно прочитать по ссылке:

Захарова заявила, что подобные, как она выразилась, "шпионские расследования" "являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов". Какие именно факты в расследовании, по её мнению, были осознанно подтасованы и какие понятия подменены, Захарова не уточнила.

Представитель МИД России считает, что целью публикации была "подготовка почвы для новых недружественных действий по отношению к РФ". Захарова выразила надежду, что "у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на опрометчивых решений" на основании расследования, которое она назвала фейковым.

При этом сама Захарова упомянула о том, что в июле и августе 2023 года Молдова выслала 45 российских дипломатов и сотрудников посольства, сославшись на опасения по поводу попыток Москвы "дестабилизировать" ситуацию в стране. Этому предшествовало расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишинёве расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры. Захарова назвала эти антенны телевизионными.