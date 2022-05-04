Захарова заявила, что в Украине воюют "израильские наёмники"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине "плечом к плечу с боевиками Азова" воюют израильские наёмники. По её словам, она видела некие "видео, фактуру и материалы", которые подтверждают это. Об этом Захарова заявила в эфире "Радио Спутник".

Каких либо подробностей или примеров официальный представитель МИД не привела. Захарова заявила, что израильские политики, которые, по её словам, "раздули сейчас информационную кампанию", не захотят услышать информацию о наёмниках.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь". "Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи." - заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля.

Позднее МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на "поддержку неонацистского режима в Киеве". А заявление министра иностранных дел страны Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, было названо "антиисторическим".

Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз упоминал о своих корнях, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма.