Захвативший дом в коттеджном посёлке под Москвой убит при штурме

Вооружённый человек, захвативший один из домов подмосковном коттеджном поселке "Шервуд" на Новорижском шоссе, убит во время штурма. Об этом сообщают российские информагентства и телеграм-канал "База".

По информации "Базы", злоумышленник недавно вернулся с войны в Украине и говорил, что выполняет приказы Бога. Телеграм-канал Shot публикует видео, на котором слышна стрельба. По данным Shot, захвативший дом отстреливался от сотрудников правоохранительных органов из автомата Калашникова. О пострадавших не сообщалось.

Как пишет "Медиазона", сообщение о взломе одного из домов поступило на пульт охраны посёлка утром в субботу. Охранники и полицейский увидели на месте разбитое стекло на первом этаже, а в самом здании — разбросанные патроны и магазины от автомата. Со второго этажа к ним спустился человек в военной форме, каске и бронежилете. Под угрозой оружия он запер полицейского и двух охранников в одной из комнат. Те впоследствии бежали через окно.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вооружённыый человек - 35-летний уроженец Красноярска Вячеслав Черненко. Как пишет Хинштейн в телеграме, он "начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль". Какие именно лозунги выдвигал захвативший, не сообщается.

Телеграм-канал 112 со ссылкой на местных жителей утверждает, что в захваченном доме какое-то время жил бывший президент Украины Виктор Янукович. Он, однако, не является владельцем дома. В последнее время в нём никто не жил.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и посягательстве на их жизнь.