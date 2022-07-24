Закатать газон в асфальт. "Спецоперация" против московской зелени

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин опубликовал данные по Восточному и Юго-Восточному административным округам столицы России о вырубке деревьев и компенсационном озеленении. Согласно документу от Департамента природопользования мэрии Москвы, за 2021 год в этих округах было вырублено 29 379 деревьев, высажено – только 10 523. В 2022 году уничтожение зеленых насаждений в столице может ускориться из-за освобождения строительного бизнеса от проверок в связи с международными санкциями.

Кустарник по формуле

– Мой избирательный округ составляет пять районов: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, Вешняки и Выхино-Жулебино. Они входят в Восточный и Юго-Восточный административные округа, – рассказывает Радио Свобода Евгений Ступин, адвокат и депутат Мосгордумы от КПРФ.

Это районы с большим количеством промышленных предприятий и плотной застройкой, там же возводятся новые многоэтажные кварталы. Экология – постоянная тема, по которой к Ступину обращаются избиратели. Это побудило его выяснять в Департаменте природопользования московской мэрии, что делается для сохранения благоприятной окружающей среды.

Формула восстановительной высадки деревьев усложнялась

– В ответе департамента не указано, сколько [высаженных в качестве компенсации] деревьев погибают на втором, третьем месяце жизни, через год. В любых столичных дворах можно посмотреть высадки молодых деревьев: сплошь и рядом многие [саженцы] засыхают. Мы будем конкретизировать запрос, выяснять, сколько деревьев приживается: правда, боюсь, мне информацию не предоставят после публикации [данных о вырубке деревьев и слабой компенсационной посадке], – предполагает Ступин.

Первый вариант столичного законодательства о компенсационном озеленении был принят в 2003 году. Уже тогда речь шла о росте темпов городского строительства и необходимости восполнять уничтожаемые деревья и кустарники. В документ 2003 года неоднократно вносились изменения, формула восстановительной высадки деревьев усложнялась.

Вот только одна – не единственная и не очень понятная – формула, определяющая компенсацию за вырубку деревьев в Москве.



Главный сохранившийся в документе московского правительства принцип – компенсационное озеленение должно проводиться в том же административном округе столицы, где произведена вырубка.

– В Москве есть положение с гигантским количеством страшных формул, описывающих, что и вместо чего надо высадить, если мы собираемся вырубать деревья. Как правило, это совершенно не аналогичное компенсационное озеленение. Вырубаются старые взрослые деревья, сложившиеся массивы, которые важны в городской среде для людей… Вместо этого могут высадить молодой кустарник на границе с Калужской областью. Такая история была с Троицким лесом (зимой 2022 года против его вырубки проходили протесты. – РС). В центре города вырубали деревья, которым по несколько десятков лет, в важном для людей месте. А компенсационную посадку сделали в некоем поселке Армейский (как и Троицк, входит в Троицкий административный округ Москвы. – РС), – рассказывает Елена Верещагина, муниципальный депутат из Троицка.

Не положено останавливать

По данным PricewaterhouseCoopers, в 2019 году среди 11 крупнейших городов мира Москва была признана самым зеленым. Но этот немаловажный фактор качества жизни в большом городе постепенно уничтожается.

За тем, сколько деревьев прижилось, – никто не наблюдает

Муниципальный депутат Надежда Загордан в прошлом году направляла обращение в администрацию президента о проблемах недостаточных компенсационных высадок деревьев при вырубках. Обращение спустили в мэрию Москвы, ситуацию не изменилась.

Загордан отметила в разговоре с Радио Свобода, что в Москве нет стратегии озеленения: сколько деревьев, где, когда должно быть высажено.

– На уровне города есть устное распоряжение минимизировать количество газонов. Видимо, руководство столицы считает, что газоны – это грязь, гораздо проще закатать побольше земли в асфальт. По данным, которые я анализировала, [в качестве компенсационного озеленения] меньше 10 процентов высаживаемого – деревья, остальное – кустарники. За тем, сколько деревьев прижилось, – никто не наблюдает, – рассказывает Загордан.

Данные о массовых высадках кустарников вместо деревьев содержатся и в ответе из мэрии, который опубликовал Евгений Ступин. Загордан отмечает, что уничтожение деревьев в Москве активизировалось в 2022 году. Из-за международных санкций бизнес, в том числе строительный, получил льготы и иммунитет от госпроверок.

Газоны закатывают в асфальт, частично вырубают деревья

– У меня [в районе] сейчас проходит благоустройство Сиреневого и Измайловского бульваров. Газоны закатывают в асфальт, частично вырубают деревья. Я написала запросы, выяснилось, что работы не согласованы с Департаментом природопользования. Но оштрафовать выполняющую работы компанию нельзя: [глава правительства России Михаил] Мишустин запретил внеплановые проверки бизнеса. И остановить работы тоже нельзя, – рассказывает муниципальный депутат из Измайлова.

Владимир Чупров, проектный директор российского отделения Гринпис, отметил в разговоре с Радио Свобода, что у Москвы есть экологические успехи в сфере системы сбора мусора, регулирования транспортных потоков, очистки воды. Но с зелеными насаждениями немало проблем.

Это не только более мягкий климат, но и множество сохраненных жизней

– Зеленые зоны Москвы действительно сокращаются. Лет семь назад мы делали карту, что Москва за десять предшествующих лет потеряла порядка 700 гектаров зеленых насаждений. Помимо качества воздуха это становится важным в условиях изменения климата. Сегодня в Москве количество [жарких дней] растет, перепады температуры и влажности происходят чаще. По данным ученых МГУ, если бы Москва увеличила в два раза свои зеленые насаждения – а это возможно, если расширить территории существующих скверов и газонов, – средняя температура в Москве упала бы на полградуса. Это очень много. Это не только более мягкий климат, но и множество сохраненных жизней, – утверждает Чупрунов.

На момент публикации материала пресс-служба Департамента природопользования Москвы не отреагировала на предложение Радио Свобода о комментарии.