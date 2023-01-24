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Заказчик убийства 4-х человек - на свободе после полугода в "ЧВК Вагнера"

Граффити в Белграде в честь "ЧВК Вагнера"

Среди бывших заключённых, помилованных после вступления в ряды "ЧВК Вагнера", был петербургский предприниматель Александр Тютин, ранее приговорённый к 23 годам лишения свободы за заказное убийство семьи из четырёх человек. Сейчас Тютин находится на свободе, он уехал в Турцию. Об этом пишет издание 47News.

Тютин был задержан в 2018 году по обвинению в подготовке убийства собственной племянницы. В ходе следствия выяснилось, что ранее он был организатором другого убийства, которое произошло в 2005 году под Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Убиты были бизнес-партнёр Тютина, предприниматель Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Как утверждается, в них стреляли из автомата, а после добили топором.

Тютин, признавший вину, в январе 2021 года был осуждён по решению суда присяжных, причём исполнитель убийства получил меньший срок, чем заказчик. В колонии, однако, Тютин провёл лишь полтора года из 23-х. В начале июля прошлого года, как пишет 47.ру, он был завербован в "ЧВК Вагнера" на войну в Украине из карельской колонии №9. "Несмотря на то, что согласно многим публикациям, да и высказываниям самого (основателя "ЧВК Вагнера" Евгения) Пригожина, возраст набора ограничивается 50 годами, и у Тютина был явный перебор, но он сделал шаг вперед из строя и его взяли штурмовиком", - пишет 47.ру. Тютину сейчас 67 лет.

Как утверждается, уже во второй половине декабря 2022 года без ранений он вернулся в Санкт-Петербург, а после Нового года улетел в Анталию, куда незадолго до этого отправилась его супруга.

Евгений Пригожин в начале года сообщил о помиловании первой группы заключённых, завербованных на войну в Украине и завершивших полугодовую службу по контракту с "ЧВК Вагнера". По словам Пригожина, с них сняты все судимости. Как это оформлено юридически - до сих пор неясно.

Ранее журналисты издания "Агентство" и Русской службы Би-би-си опознали среди воевавших в Украине в составе "ЧВК Вагнера" заключённых, которые, как утверждается, были помилованы, людей, осуждённых за убийства, организованную преступную деятельность и торговлю наркотиками. Сообщение о том, что среди них был Тютин, Пригожин пока не комментировал.

  • Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. По условиям контракта осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.

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