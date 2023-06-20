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Время Свободы

"Закидали бы помидорами" В Казахстане отменен концерт Лепса

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 июня

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Время Свободы - Темы дня 20.06.2023
by Радио Свобода

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Министр обороны Украины Алексей Резников призывает не ждать от украинского наступления успеха, подобного успеху наступления в Харьковской области в прошлом году;

Власти Украины пытаются добиться возвращения домой украинских военнопленных, которых Венгрия без ведома Киева вывезла из России;

В министерстве обороны России вновь заговорили о возможности применения ВСУ боевых комаров;

Пекинские переговоры Си Цзиньпина и Энтони Блинкена;

В Казахстане отменен концерт поддержавшего войну в Украине певца Григория Лепса;

Почему казахстанский город Капчагай был переименован в Кунаев?

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