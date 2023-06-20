"Закидали бы помидорами" В Казахстане отменен концерт Лепса

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает не ждать от украинского наступления успеха, подобного успеху наступления в Харьковской области в прошлом году;
Власти Украины пытаются добиться возвращения домой украинских военнопленных, которых Венгрия без ведома Киева вывезла из России;
В министерстве обороны России вновь заговорили о возможности применения ВСУ боевых комаров;
Пекинские переговоры Си Цзиньпина и Энтони Блинкена;
В Казахстане отменен концерт поддержавшего войну в Украине певца Григория Лепса;
Почему казахстанский город Капчагай был переименован в Кунаев?
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