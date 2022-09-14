Заключённым владимирской колонии запретили смотреть на Навального 

Осуждённым, которые содержатся в исправительной колонии №6 Владимирской области, где отбывает длительный срок заключения Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера, сообщает ютьюб-канал "Популярная политика" со ссылкой на родственников заключённых.

По их словам, когда конвоиры ведут Навального, по колонии раздаётся три звонка - они являются сигналом для заключённых, по которому они должны либо отвернуться к стене, либо отойти от окон. С чем связана такая установка администрации колонии - не уточняется.

Последнее фото Навального из колонии было опубликовано 2 сентября, когда он выступал по видеосвязи перед судом. Многие обратили внимание на измождённый вид политика - в частности, он заметно похудел.

С середины августа администрация ИК №6 четырежды отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор - маленькую бетонную одиночную камеру без удобств. Каждый раз это происходило по формальным поводам: например, за расстёгнутую верхнюю пуговицу тюремной робы Навального, или за то, что во время конвоирования он вовремя не сложил руки за спиной.

Оппозиционер считает, что давление на него оказывается в связи с тем, что он продолжает политическую деятельность даже в условиях строгого заключения.