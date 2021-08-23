"Законность 2021 года". Блогеры об объявлении "Дождя" иноагентом

Российский список иностранных агентов пополнился ещё одним СМИ. На этот раз иноагентом стал единственный в стране крупный независимый общественно-политический телеканал — "Дождь".

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко:

Всем привет! Как многие видели, телеканал Дождь внесли в реестр СМИ-иностранных агентов.

Очень много сообщений и звонков, не успеваю всем ответить.

Позиция очень простая. Телеканал Дождь не является иностранным агентом. Более того, телеканал Дождь не является каким-то ещё агентом.

Мы будем обжаловать это решение как не соответствующее закону и здравому смыслы

Телеканал Дождь - российское СМИ. Все 11 лет своего существования Дождь работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте.

Конечно, мы будем обжаловать это решение - как решение не соответствующее закону и здравому смыслу.

И конечно же, мы продолжим работать как прежде.

Спасибо всем, кто пишет и звонит. Мы будем признательны, если вы нас поддержите, оформив подписку или донейт.

Блогеров сообщение уже не удивило: за последние несколько месяцев они привыкли, что иностранным агентом может стать каждый.

Александр Архангельский

В СМИ, которое Минюст считает иноагентом, сообщили, что Минюст объявил иноагентом очередное СМИ, при этом в третьем СМИ, которое Минюст также считает иноагентом, сослались на мнение известного журналиста, которого Минюст считает выполняющим фунции физического лица-иноагента, согласно которому мнение Минюста может не совпадать с мнением Минюста.

Ольга Романова

Как иностранный агент со стажем, горячо приветствую пополнение в нашем клубе.

Он славный.

Вот влились "Дождь" и "Важные истории".

Ожидаемо? Безусловно.

Осложнит жизнь? Конечно.

Надо помогать, поддерживать, подписываться, донатить.

Будут давить дальше? Не сомневайтесь.

На этом всё закончилось?

Нет.

Ну, не допустят на инаугурацию. Так и фиг с ней. ВТБ рекламу не даст. Так и не давал. Денис какой-нибудь Мантуров интервью не даст. Так и на хрен бы он сдался.

Нормально.

Елена Рыковцева

Журналисты Дождя, признанного иностранным агентом, беседуют с экспертом из центра права СМИ, тоже признанного иностранным агентом.

Если ты не иностранный агент, то ты вроде как и не русский

- Два часа назад мы должны были бы говорить, что вот, мы вынуждены сообщить, что общаемся с иностранным агентом, - пытаются шутить журналисты. А теперь мы типа и сами такие. Ну да. Иностранный агент Дождь консультируется у иностранного агента Центра права СМИ, потом переходит к разговору об иностранном агентстве с главой иностранного агента Медузы, потом спрашивают у свежего иностранного агента-СМИ-физического лица из «Важных историй» каково ему теперь придется, потом они наверняка перейдут к новостям дня, по ходу которых коснутся выборов, за которыми будет наблюдать иностранный агент Голос, потом процитируют опрос общественного мнения, который сделал иностранный агент Левада, потом позовут вспомнить события августа 91-го историка из иностранного агента Мемориала, и я вам скажу, что всяческие там до сих пор не иностранные агенты скоро будут чувствовать себя сильно чужими на этом празднике иноагентской жизни. Если ты не иностранный агент, то ты вроде как и не русский.

Но, хотя новость была ожидаемой, расстроила она многих.

Кюлле Писпанен

в марте 14 года я прилетела из берлина в москву и прямо из аэропорта попала на вечеринку (если можно так сказать) по поводу разгона ленты ру. это было странно, но уже ожидаемо. один там человечек (именно так) сказал что поляну будут зачищать основательно. в это я конечно поверила, но и представить себе не могла что так извращенно. ну вот зачем вот эти все иноагенты и нежелательные? почему просто не закрыть? все уже написали что это как орден или пулицер, но это грустно и страшно, потому что практический запрет на профессию. почти все мои друзья иноагенты или нежелательные, уже целую страну можно построить из уехавших. я не знаю как поддержать всех моих друзей и коллег, я не знаю как самой-то выстоять. но я знаю что это обязательно закончится, видимо уже скоро.

Татьяна Щербина

ну что, одни иноагенты, теперь и телеканал "Дождь" (Медуза, Проект, Важные истории, Инсайдер, Сахаровский центр, Мемориал итд). Не дает им покоя совок, их в школе кгб так учили. Советский анекдот: включает человек телевизор, на первом канале Брежнев, на втором, на третьем, а на четвертом товарищ майор грозит пальцем и говорит: "Я тебе попереключаю". Сейчас/пока есть интернет, но очень хочется, чтоб везде-везде была газета "Правда" и программа "Время".

Кирилл Мартынов

Сообщение от российских властей, стявящих "Дождь" на грань закрытия за три недели до выборов, предельно понятно: здесь в России больше не будет никаких форм жизни кроме тех, что санкционированы государством и его спецслужбами.

В России больше не будет никаких форм жизни, кроме тех, что санкционированы государством

Молодежь? На форум "Таврида". Читатель? Почитаешь РИА ФАН. Преподаватель? Иди послушай мудрость ректора Анисимова о школьных олимпиадах. Ну и так далее, вы уж сами здесь знаете, как лучше описать свой опыт. В прежних рассуждениях о ситуации в России фигурировали еще предвыборная аналитика: мол до выборов они подождут, а вот потом начнется. Сейчас это уже не имеет значения. Неизвестные люди ("колония лубянских организмов") могут на неизвестных основаниях сделать с вами все, что угодно - так выглядит русская законность образца 2021 года. И на конституцию не сошлешься.

В этом контексте я думаю, что все что происходит со мной и моими друзьями в последние годы сводится к защите субъектности, то есть права самостоятельно определять свои ценности и взгляды, без начальства. Я ничего не могу сделать с людьми, которые ведут мою страну к гибели ради своих дворцов, но я не соглашусь на то, чтобы мне диктовали, как себя вести. Вероятно, это и есть ответ на вопрос, который я слышал множество раз за последнее время: "зачем тебе все это". Просто я к сорока годам не научился прыгать так высоко, как скажут, и многие не научились, и не было сноровки, что ли, регулярных тренировок.

Россия развернулась к ситуации, в которой действовать может только начальство соответствующего уровня, часто анонимное, а остальные могут только претерпевать и подстраиваться.

Так что давайте дружить все, кто еще тешит себя иллюзией, что он здесь субъект.

Начальство намекает, какие сейчас должны быть новости, что никто не должен общаться с Навальным и вообще вспоминать о нем, а журналисты должны быть готовы в любой момент времени сочинить заметку о наших геополитических успехах или фестивале окрошки - только ни в коем случае не смотреть на то, что происходит у них за окном.

И я не удивлюсь, если, например, в флагмане российского образования Высшей школе экономики завтра прикажут петь гимн после каждой пары. С тяжелым сердцем, но ведь придется петь.

Марат Гельман

Дождь - иноагент.

Я после фильма Веры Кричевской про Наталью Синдееву и канал для себя подумал, пока Дождь жив - это сигнал что ну вот же, есть какая-то непростая ситуация. Какая-то сложность позволяющая вопреки всему что-то делать. Все это очень непросто, но можно. Вот на Дожде же как-то умудряются. Печально.

Комментаторы предлагают разные версии случившегося.

Алена Солнцева

США ввели санкции против девяти россиян и двух научных центров, а в России за это объявили телеканал "Дождь" иностранным агентом.

Это называется каким-то термином, на языке вертится, вспомнить не могу.

Был в России позапрошлого века такой высокопоставленный чиновник, Евгений Феоктистов, начальник Комитета по делам печати, а проще сказать - главный цензор. Так вот, он потом, когда уже демобилизовался, написал мемуары, довольно ядовитые, про все, что происходило, в том числе и в его ведомстве:

«Почему же так?.. Вероятно потому, что всё выдающееся из ряда вон, всякая крупная величина, не пользуется у нас фавором».

— «За кулисами политики и литературы».

Александр Морозов

Как раз вчера я думал: не может быть так, чтобы визит Меркель не сопровождался какой-нибудь вызывающей гадостью со стороны Кремля (как в прошлый раз с Боррелем, когда он приехал, и одновременно высылка дипломатов). И вот - да! - прямо в этот день "Дождь" объявили иностранным агентом.

Несколько журналистов вышли на одиночные пикеты в поддержку "Дождя". Их тут же задержали.

Николай Травкин

Воздух свободы подул с Афганистана, достиг Москвы и вскружил головы некоторым журналистам.

"Раз, уж, в Кабуле женщины с плакатами свободно митингуют, то нам тут, в Москве, и вообще опасаться нечего", — подумали они и в субботу вышли в пикет к зданию ФСБ на Лубянке.

Вышли они без оружия и с мирной целью — поддержать коллег из «Дождя», которых накануне зачислили в иноагенты…

Все пикетчики, в количестве 9 журналистов, были оперативно задержаны и доставлены куда надо.

"Забылись… напомним", - беззлобно сказал им майор. И уже строже добавил: "Здесь вам не Кабул!"

Анна Наринская

Интересно, а Коммерсант и РБК (Ведомости, явно out) -- выйдут с первыми полосами "Я/МЫ Телеканал "Дождь""?

А "Эхо Москвы" и Бизнес ФМ с такими джинглами?

Блогеры разбирают, за что именно "Дождь" объявили инагентом, и обнаруживают интересные подробности.

Илья Красильщик:

Тут от РИА Новости подъехала аналитика про страшные зарубежные траты телеканала Дождь от некоего источника — заодно в статье перепутали двух Дзядков, ну да ладно.

Что по тратам? «Зарубежное финансирование, — пишет государственное агентство, — шло как минимум с 2016 года. Как минимум на сумму 3,7 миллиона рублей».

3,7 миллиона рублей. За 5 лет. 3,7 миллиона рублей — это чуть больше 10% месячного бюджета Дождя (данные открытой отчетности). То есть с 2016 года, если грубо — это что-то в духе 0.15% выручки Дождя.

Но хорошо, страшные 0.15% выручки. Что же это за деньги-то такие? Тут у РИА тоже есть ответы.

Внимание:

«526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте».

Это такой фонд Дмитрий Зимина, который занимается тем, что собирает старые фотографии Москвы и сопоставляет их с современными.

Ты делаешь проект, а у организации иностранное финансирование. Это значит, что у тебя тоже иностранное финансирование

«С ноября по июнь 2020-го - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP». Что такое «через»? Приходит к тебе организация с проектом. Ты делаешь проект, а у организации иностранное финансирование. Это значит, что у тебя тоже иностранное финансирование. Да, «Арифметика добра» системно решает проблему сиротства в России. Вот такое сотрудничество было.

«В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других».

О боже, фонд развития государственного музея заплатил за какой-то проект Дождю!

«С апреля 2016-го по январь 2018-го - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других». Не знаю, какой проект Дождь делал с Сахаровским центром, но в 30-летие путча красиво конечно.

Вот так вот, друзья, у нас становятся иностранными агентами в стране. Сделал проект про сирот на 250 тысяч, получил от Политеха 240, связался с Сахаровским центром, зафигачил фотографии старой Москвы — ну и хватит, достаточно.

Кирилл Шулика

Государственные СМИ рассказывают о том, где было иностранное финансирование "Дождя".

Например, 240 тыс. рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium в прошлом декабре.

При этом в Попечительском совете музея не только Игорь Шувалов, Александр Волошин и Наталья Тимакова с Аркадием Дворковичем, но и Владимир Мединский, Герман Греф, Виктор Садовничий и президент РАН Александр Сергеев.

Директором же музея тоже в декабре прошлого года стала Елена Проничева - дочь генерала ФСБ Владимира Проничева.

Минюст сейчас просто убивает благотворительность как отрасль

Сам музей подведомственен Минкультуры России. Фонд же музея создан для финансирования проектов. То есть инагентом можно признавать еще и сам музей.

Далее, 252 тыс. рублей через Благотворительный фонд «Арифметика добра» от Stonex Financial LTD и Fondation D’enterprise Sanofi ESP.

Фонд "Арифметика добра" - проект одного из застройщиков Москвы Романа Авдеева, которому принадлежит "Инград". А рекламу фонда он давал в кучу СМИ, погуглите.

То есть получается, что СМИ вообще нельзя брать рекламу. Потому что у любого контрагента может быть иностранное финансирование. Особенно у благотворительных организаций. Минюст сейчас просто убивает благотворительность, как отрасль. Без СМИ она существовать не сможет. Про культурные проекты я вообще не говорю, история с Политехом она потрясающая просто.

Оптимисты считают, что, несмотря на растущий масштаб репрессий, государство всё равно не сможет расправиться с независимыми СМИ и только подрывает к себе доверие.



Максим Трудолюбов

Захват телеканалов, прессы, радио и интернета – этапы большого пути минувших 20 лет

Нынешнее правление началось с борьбы со СМИ: со смены в 2001 году собственника компании «Медиа-Мост», со скандалов вокруг этого и с дальнейшей постановки разных медиа под контроль Кремля. Захват телеканалов, прессы, радио и интернета – этапы большого пути минувших 20 лет. Но в 2021 году власти все еще сражаются - назначают «иностранными агентами» все больше организаций и людей, причем среди этих «агентов» все больше журналистов. Такие последовательные усилия и такие странные результаты. Помня об убийствах и преследованиях индивидуальных журналистов, учитывая миллиардные инвестиции в государственные СМИ и постоянную поддержку этих монополий, трудно понять нынешнее нервное обострение. Изданий и каналов, которые нужно поставить под контроль, давно не должно было бы существовать, но активность государства не спадает. Почему это вообще так?

Например, потому что те, кто создает содержание и умеет находить своего читателя, зрителя и слушателя всегда идут впереди тех, кто уничтожает содержание и может только покупать читателей, зрителей, слушателей (а также избирателей и вообще любых сторонников). За минувшие 20 лет выросло новое поколение журналистов и появились новые формы журналистики, журналистика данных, например, и основанные на ней расследования. А у государства все старые полицейские методы. Так и будет

И, конечно, подписывайтесь на независимые медиа и поддерживайте их.

Лев Шлоссберг

Власть изгоев

Нарастающий селевой поток ненависти в виде признания граждан и средств массовой информации «иностранными агентами» отражает чрезвычайно опасный процесс превращения России в осаждённую крепость, изолированную от всего цивилизованного мира изнутри.

Иностранный агент – это чужой, враждебный, инородный человек или организация. Клеймо иностранного агента отрывает человека от родной земли и всего общества и представляет его внешней силой, не имеющей корней на Родине.

Это попытка сделать Россию страной бесправных людей

Присвоение статуса иностранных агентов гражданам России, честно делающим свою профессиональную работу, – это не только попытка запрета на профессию журналиста или правозащитника. Это попытка остановить действие на территории нашей страны всех признанных в мире основных прав и свобод человека и гражданина. Попытка сделать Россию страной бесправных людей.

Иностранный агент – это не полноправный гражданин, это человек, которому нет места на своей земле.

Что показывает и чего хочет добиться власть, выстреливая плевками «иностранных агентов» в организации гражданского общества, средства массовой информации, журналистов?

Агрессивная реакция властей на правду и личное достоинство показывает меру ненависти власти к свободным людям.

Власть показывает, что Россия не принадлежит гражданам России

Власть показывает, что Россия не принадлежит гражданам России, а принадлежит самой власти, которая намерена решать, кому жить, а кому не жить в нашей стране.

Власть показывает всем, что намерена сама определять, что есть правда. Кому принадлежат свобода слова и свобода массовой информации. И называть настоящую правду жизни ложью и клеветой. Клеймить белое чёрным, а чёрное белым.

Власть показывает, что все общественные силы, стремящиеся установить в нашей стране демократический политический строй, сутью которого является защита прав и свобод человека, чужды и враждебны России.

Власть демонстративно выдавливает из страны политиков, гражданских активистов, журналистов, рядовых граждан. Она отнимает у людей Родину.

Власть отказалась от общенационального диалога и перешла на язык вражды. Стала носителем политики, которая представляет граждан России врагами России.

Власть демонстративно выдавливает из страны политиков, гражданских активистов, журналистов, рядовых граждан

Забрасывание людей камнями «иностранных агентов» – это провоцирование доносов, кампаний травли и унижения. Это вытаскивание в жизнь с морального дна самых мрачных и подлых типов человеческого поведения. Это – прямое разжигание гражданской войны. Провоцирование политических убийств.

Отчуждая людей от государства, власть изолирует сама себя. Превращает себя в узника стоящей на пороховом погребе осажденной крепости. Становится ненавидимой всеми инакомыслящими. Делает себя изгоем.

Власть становится в России иностранным агентом – силой, разрушающей страну.

Иван Филиппов

вот они запрещают профессию честного журналиста и думают, что станет лучше. не станет. качественная объективная журналистика - это иммунная система общества. убивая её, вы себя же в конечном итоге прикончите.

Аббас Галлямов

К сожалению, более свежих данных об отношении россиян к принципу свободы слова я не нашёл, но вот полтора года назад Левада-центр фиксировал заметный рост его значимости в структуре ценностей российского общества. В 2017 году только 34 процента респондентов называли свободу слова в числе важных для себя прав и свобод, а вот в декабре 2019 года показатель этот был равен уже 58 процентам.

Журналисты должны понимать, что их работа нужна обществу. Это не всегда заметно, но это так.

Ну а власть, как всегда, плюет против ветра.

Божена Рынска клеймит несогласных за пассивность.

Пол ленты фейсбука ломанулось покупать подписку на Дождь. А чего, спрашивается, раньше не покупали? Лично я, ваша совесть протестной нации , подписалась на Дождь при первой же возможности. Хотя я не смотрю телевизор вообще, я человек печатного слова, а не картинки. И подписку бесплатную мне, как герою Дождя, всегда дарили. Но я передаривала, а сама себе покупала. Патамушта совесть надо иметь. Вот из за таких, как вы, все и [плохо]. Не ходите гулять, когда Навального сажают на месяц, и его сначала пробуют убить, а затем сажают навсегда. Не платите за Дождь, пока Дождь не попробуют убить. Вы ещё небось и политзаключённым не помогаете и на ОВД-инфо не подписаны. Все из-за вас, таких.

Александр Морозов

Октагон (сайт политолога Михеева) публикует восторженный большой текст о Сечине. И там среди прочего: "...входящая в сеть нежелательного в России Национального фонда демократии (NED) «Новая газета» чуть ли не каждую неделю публикует про него очередной пасквиль...". Пишет это Вера Зелендинова. Текст бесстыдный, пиар Сечина, поэтому строка про "Новую газету" и NED читается как конкретная угроза.

Роман Супер

Лучше, конечно, быть иностранным агентом, чем российским государством, последовательно уничтожающим в России вообще всё живое. Даже не лучше, а просто, видимо, это единственная возможная юридическая форма существования для нормальных профессиональных людей в 2021 году на этой измученной упырями территории.

Тихон Дзядко

Всем привет! По итогам последних суток кажется важным сказать несколько вещей.

Несколько лет назад моя мама была в Грузии, в Мцхета, где экскурсовод ей рассказывала какую-то сложную историю жизни грузинской царицы, которая “скончалась от эмоции”. Так вот, за последние сутки я точно почти скончался от эмоции. Все эти сутки я (и, знаю, мы все) получаем письма, звонки и сообщения от наших зрителей. Мне пишут от Хабаровска до Калифорнии, огромное количество людей подписывается на телеканал Дождь и оформляет регулярные пожертвования. Все эти 11 лет нас поддерживают наши зрители и, кажется, я иногда забываю говорить “спасибо”. Так вот: спасибо вам, большое. Вы - невероятные. Да-да, именно так.

Телеканал Дождь признали иностранным агентом, но самое смешное, что мы до сих пор не получили никакого обоснования. То есть простым росчерком пера (клавиатуры) нас внесли в реестр под номером 35, а потом через “источник” агентства РИА Новости сообщили, что наше “иностранное финансирование” - это четыре транша, один из них - чтения стихов под эгидой Политеха. Говорить, что это абсурд, наверное, лишнее. Тут все и так понятно.

Наивно считать, что это решение об иноагентстве было принято на основе какой-то жалобы, доноса или заявления. Те, кто писал заявления на Медузу, Важные истории и, вероятно, на нас - никто. Конечно же, решение принимали совсем другие люди, на самом верху. И это, конечно, не имеет никакого отношения к финансированию. Это имеет отношение только к тому, что мы честно рассказывали и будем рассказывать о происходящем в нашей стране.

Мне кажется, что это плевок в каждого из зрителей - в каждого из нас

А теперь немножко пафоса. Я очень хорошо знаю, что люди, с которыми я работаю на Дожде, - это одни из самых патриотичных людей, которых я встречал в своей жизни. Все 11 лет Дождь рассказывал (и будет и дальше рассказывать) о том, что происходит в России, поднимал проблемы тех, кто оказывается в самых непростых ситуациях. Нам каждый день пишут, просят помощи. Мы - агенты этих людей. Каждого нашего зрителя. И когда те, кто росчерком пера в пятницу изменил нашу жизнь, столкнутся с несправедливостью, то именно Дождь об этом расскажет.

Телеканал Дождь каждый месяц смотрят на разных платформах до 20 миллионов человек. Большинство - в России. Миллионы читают сайт каждый месяц. Не советуясь с ними, кто-то принял решение признать телеканал, который они смотрят, которому они доверяют и верят, “иностранным агентом”. Мне кажется, что это плевок в каждого из них - в каждого из нас.

Мы встретимся в понедельник всем телеканалом, обсудим, как нам дальше жить в этой реальности, и продолжим работать. Так же, как и работали все эти 11 лет.

Я вас всех очень люблю. Спасибо всем большое!