Законодатели и политики в США заявили о солидарности с Кара-Мурзой

В Вашингтоне 9 апреля, на конференции, приуроченной ко второй годовщине ареста российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, американские законодатели вновь проявили солидарность с одним из самых авторитетных деятелей антипутинского сопротивления в России.

"Мы будем продолжать выступать за его немедленное и безоговорочное освобождение столько, сколько потребуется! — заявил представитель Конгресса США Джим Макговерн (демократ от Массачусетса), сопредседатель Комиссии по правам человека Конгресса США.

Владимир Кара-Мурза был арестован 11 апреля 2022 года по возвращении в Россию после переговоров в США и Европе. Тогда оппозиционер назвал президента Владимира Путина военным преступником за решение вторгнуться в Украину.

В марте 2022 года Путин объявил вне закона критику войны, которую назвал "специальной военной операцией".

Российский суд приговорил 43-летнего Владимира Кара-Мурзу к тюремному заключению на четверть века. Это наказание стало самым длительным сроком тюремного заключения, назначенным оппоненту Кремля в постсоветской России.

Послы европейских стран, также участвовавшие в конференции в Вашингтоне, выразили обеспокоенность судьбой Кара-Мурзы в тюрьме и вспомнили смерть в арктической колонии оппозиционера Алексея Навального.

"Российские тюрьмы печально известны своим количеством смертей", — сказал Макговерн. "В сибирской тюрьме здоровье Владимира, как и его жизнь, находится под угрозой. Те в России, кто надеется на лучшее будущее, не должны терять еще одного лидера из-за паранойи Путина", — сказал сопредседатель Комиссии по правам человека Конгресса США.

Демократ от штата Теннесси Стивен Коэн, член Хельсинкской комиссии Конгресса по правам человека, выразил разочарование тем, что Госдепартамент не объявил Кара-Мурзу незаконно задержанным, несмотря на многочисленные запросы.

Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по России и странам Центральной Европы, заявила, что внутренние репрессии России способствуют ее внешней агрессии.