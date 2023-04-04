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Одобрен законопроект об участии срочников в миротворческих операциях

Государственная Дума во вторник одобрила в первом чтении законопроект об участии в миротворческих операциях не только военнослужащих-контрактников, но и солдат-срочников. Законопроект в феврале подготовило министерство обороны. Если проект будет принят в качестве закона, то силы, участвующие в миротворческих операциях, будут формироваться "на добровольной основе" контрактниками и срочниками, прошедшими специальную подготовку.

В настоящее время российские вооружённые силы участвуют в миротворческой миссии в самопровозглашённом Нагорном Карабахе (около двух тысяч солдат и офицеров и сотни единиц техники), также российские военные со статусом миротворцев размещены в самопровозглашённом Приднестровье (440 военнослужащих). Эти данные приводит ТАСС. В Карабахе российские силы размещены сроком на пять лет в соответствии с трёхсторонней договорённостью с Арменией и Азербайджаном. Власти Молдовы, в свою очередь, настаивают на выводе российских войск из Приднестровья.

После распада СССР Российская Федерация на правах государства-правопреемника продолжила участие в ряде миссий ООН по поддержанию мира. Также существует миротворческий контингент ОДКБ.

  • Российские власти обещали, что военнослужащие-срочники не будут привлекаться к так называемой специальной военной операции, как официальная Москва называет войну в Украине. Эту "операцию" российские власти миротворческой не называют.

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