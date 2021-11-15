Законопроекты о QR-кодах направлены на обсуждение до 14 декабря

Совет Госдумы отложил рассмотрение правительственных законопроектов об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах и на транспорте как минимум до середины декабря. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

По его словам, документы до 14 декабря отправлены на обсуждение регионы, в Общественную палату, Счётную палату, Совет Федерации. "У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения" - написал Володин в телеграме.

Ранее источники "Ведомостей" сообщали, что документы могут быть одобрены Думой ещё в ноябре, причём в первом чтении - уже на этой неделе. Однако, судя по словам Володина, этого не произойдёт.

Документы были внесены в Госдуму на прошлой неделе. Согласно тексту первого законопроекта, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, объекты розничной торговли и культурные учреждения только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом COVID-19. ПЦР-тест будет приниматься только у тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации. В случае принятия закон будет действовать до 1 июня 2022 года. Второй законопроект предлагает использовать QR-коды о вакцинации или перенесённой инфекции для междугородних и международных поездок в поездах и самолетах.

В правительстве называют законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя документы, отметила, что Россия при необходимом показателе в 80 процентов коллективного иммунитета только приблизилась к 50 процентам. Среди лидеров по этому показателю – Москва и Санкт-Петербург.

В России (включая аннексированный Крым) за сутки выявлено 38 420 новых случаев COVID-19, умерли 1211 заболевших. Более 1200 смертей за сутки фиксируется уже седьмой день подряд. Максимальная суточная смертность с начала пандемии в России была зафиксирована 10 ноября, когда оперативный штаб сообщил о 1239 умерших.