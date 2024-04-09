"Закулиска". Рунет обсуждает борьбу ФСБ с российской культурой

"Медуза" получила доступ к переписке офицера ФСБ Сергея Дубова. Работая в управлении по защите конституционного строя, он при этом фактически борется с независимой культурой в России, координируя сеть телеграм-каналов, занимавшихся травлей Кирилла Серебренникова, Евгении Беркович и многих других.

Наталия Геворкян:

Медуза написала об околокультурных стукачах. Лонгрид, но увлекательный.

Дмитрий Колезев:

Очень интересный текст в "Медузе" про то, как ФСБ, объединившись с консерваторами из мира культуры, занимается травлей артистов, выступающих против войны или поддерживающих оппозицию. А также стремится произвести масштабные изменения в российской культуре, влияя на присуждение театральных премий и назначение директоров театров. Построено на взломанной переписке сотрудника ФСБ, который до того, как стать чекистом, пытался устроиться на работу в букмекерскую контору или стать охранником – а теперь он, видимо, один из вершителей судеб в культурном мире.

Дарья Серенко:

Когда я была начальницей галереи в Москве и преподавала в Вышке, меня долгие месяцы травил провластный канал Культрас. Тогда только появилась эта сетка каналов. Я пыталась инициировать расследование и писала во все медиа. Прошло 5 лет – и вся фактура наконец собралась и эти твари, наконец, сдеанонены. Спасибо Медузе за это! Чувствую себя отмщенной хоть немного.

Олег Кашин:

Начал читать с чувством "что за кринж", но с середины прямо нормально доказывается, что Культрас и Закулиска – это Иван Демидов, как я и говорил.

Ещё одна интересная часть расследования – причастность ФСБ к попыткам переформатировать театральную премию "Золотая маска", причём тут Дубов пользовался услугами весьма известных в мире культуры людей.

Соня Соколова:

С интересом увидела среди фигурантов, которые с ним сотрудничали, не только бодрого деятеля ЕДРа и Музобоза Ивана Демидова, но и считавшихся рукопожатными Марину Тимашеву и Ольгу Галактионову. У нас с этими дамами много общих друзей и коллег. Интересно, в курсе ли они, что на них добрыми тетями уже составлено досье.

Антон Хитров:

Почитайте, как театральный критик Марина Тимашева помогала фсбшнику Сергею Дубову замочить Золотую маску. Ну и вообще, коллеги выпустили потрясающий материал, там много подробностей, например, о связи анонимных тг-каналов типа Подковерки с ФСБ. Я к этому тексту никакого отношения не имею, только коммент давал.

Божена Рынска:

Ну вот конкретно тот, кто посадил Беркович. И кто травил театральных деятелей. И знаете, что самое мииилое? Что мы все, хорошие светлые люди, до такой степени соплежуи, что этот шнырь и после разоблачения сможет ходить, не оглядываясь.

Илья Бер:

Вышел мега-лонгрид от "Медузы" про то, как чекисты и патриотические театроведы гробят российский театр. С Мариной Тимашевой я долгое время был во френдах, были знакомы. Расфрендились давно из-за эстетических и идейных разногласий. Но разногласия это одно, а работа на ФСБ – другое. Марина, вы никогда не отмоетесь!

Нина Агишева-Николаевич:

Блистательное расследование Медузы – прочтите. Театральные люди обо всем этом конечно прекрасно знают, и цену помоечным закулискам и подковеркам тоже, но пусть все узнают имена тех, благодаря кому была уничтожена Золотая маска (ах, Марина Тимашева, куда же ты скатилась) и на отечественную сцену обрушились запреты и цензура. Все это мы уже проходили, и не раз. Исторически эти люди конечно обречены, но гадостей еще успеют понаделать.

Наталья Меричинская:

Ничего принципиально нового в этом наверное нет. Старые проверенные методы. Но названы имена организаторов травли и преследований, раскрыты их карьеры и подробности биографий. Это неудачники, вообще-то. Недоучившиеся, или учившиеся делу, к которому у них нет ни таланта, ни призвания. Искавшие хоть какого-то приложения своих сил. И получившие уникальный шанс, усилившиеся невероятно, когда их личные обиды и комплексы оказались полезны государству. Ничтожные, по Данте ("они не стоят слов, взгляни и мимо"), благодаря историческому моменту они возвысились и получили возможность громить, шантажировать и выдавливать из страны и культурной жизни по-настоящему значительных людей. Торжество ничтожества, пир серости.