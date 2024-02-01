Залужный: "Минимальный срок для перевода армии на новые рельсы — до пяти месяцев"

Вечером 1 февраля, одновременно со слухами о "скорой отставке", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распространил в своих соцсетях ссылку на статью, опубликованную на сайте CNN.

Автор высказывает свои суждения об изменениях в подходах к ведению войны.

Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах, использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые возможности и пути получения преимущества. По словам генерала, именно над этим уже долгое время работает Генеральный штаб, чтобы "в корне изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений".

Отмечая, что "основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач, который постоянно растет", Залужный подчеркивает: "Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин".

Залужный отмечает уникальность опыта ВСУ, накопленного в 2022-2023 годах. Он называет и ряд других факторов, влияющих на применение сил обороны. Это

— нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

— высокая вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

— истощение у партнёров Украины запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления в связи с мировым дефицитом пороха;

— недостаточная эффективность санкционной политики;

— существенное преимущество противника в мобилизационном человеческом ресурсе;

— несовершенство оборонно-промышленного комплекса Украины;

— неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для союзников в определении приоритетов поддержки.

Описывая техническую сторону изменений, главком называет минимальный срок, который необходим для перевода армии на "новые рельсы": "создание такой системы с необходимым объёмом производства может длиться до пяти месяцев".