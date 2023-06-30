Залужный: наступление Украины - это не шоу

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его "раздражают" звучащие на Западе комментарии относительно того, что наступление украинской армии идёт медленнее, чем ожидалось. Об этом он сказал в интервью The Washington Post - первом большом интервью Залужного с начала наступления и появления слухов о ранении украинского командующего.
По словам Залужного, украинская армия наступает, несмотря на отсутствие преимущества в воздухе и ряда необходимых видов вооружений. Тем не менее, как сказал генерал, войска "ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров".
"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил Залужный. По его словам, намеченные планы выступления выполняются, "может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема".
При этом украинский главком вновь призвал страны НАТО быстрее поставить Украине истребители. Он отметил, что военные НАТО в соответствии с доктриной этой организации не пошли бы в наступление без господства в воздухе, и вновь отметил, что Украине необходимы истребители, такие как F-16. Воевать без самолётов − это как идти против огнестрельного оружия с луками и стрелами, считает командующий. Без прикрытия с воздуха даже современные танки, такие как "Леопард", на поле боя превращаются в мишень, сказал Залужный. Он признал, что несколько таких боевых машин были уничтожены.
Залужный также сказал, что мятеж ЧВК "Вагнер" никак не сказался на боевых действиях на фронте - украинские военные не почувствовали какого-либо ослабления сопротивления российских войск. Он также прокомментировал ядерные угрозы Москвы, сказав, что они не остановят украинское наступление.
- Украинские военные начали наступательные действия на разных участках фронта в начале июня. За прошедшие несколько недель они добились ограниченных успехов, освободив около 10 населённых пунктов, но не сумев прорвать российскую оборону. По оценкам аналитиков и словам министра обороны Украины, главный удар в ходе наступления ещё не был нанесён.
- Ряд стран НАТО заявили о готовности поставить Украине F-16, однако конкретные решения об этом пока не приняты.
- В России с начала мая распространялись сообщения о том, что Залужный был или тяжело ранен, или убит. Такие сообщения распространяло и государственное агентство РИА "Новости", согласно которому Залужному якобы была проведена трепанация черепа. После этого было опубликовано несколько видео с главкомом ВСУ, однако российские СМИ и телеграм-каналы продолжали утверждать, что он был тяжело ранен и находится не у дел.
- На встрече с военными блогерами и корреспондентами в середине июня президент России Владимир Путин на вопрос о Залужном сказал, что "кажется, знает", что украинский командующий находится "за границей". При этом Путин оговорился, что "может ошибаться". После этого были опубликованы ещё несколько видео с участием Залужного. Интервью The Washington Post он дал в Киеве 28 июня.
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