Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.
Объясняя свою позицию, Залужный сказал, что армия держится на дисциплине, а в случае дезертирства "обнажённые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".
"Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", - резюмировал главком ВСУ, добавив, что более мягкое решение проблемы дезертирства было бы возможно в мирное время, но не в условиях войны, когда нужно действовать быстро и эффективно.
- 13 декабря Верховная Рада Украины одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных за дезертирство. В Украине по поводу документа развернулась широкая общественная дискуссия. Петиция с просьбой к президенту Зеленскому наложить на закон вето набрала за сутки более 25 тысяч голосов.
- В сентябре в России был принят закон, который ввёл в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ужесточил ряд наказаний для военнослужащих. В частности, за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление воинской части и отказ участвовать в боевых действиях российским солдатам (как призывникам и мобилизованным, так и контрактникам) теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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