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Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.

Объясняя свою позицию, Залужный сказал, что армия держится на дисциплине, а в случае дезертирства "обнажённые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", - резюмировал главком ВСУ, добавив, что более мягкое решение проблемы дезертирства было бы возможно в мирное время, но не в условиях войны, когда нужно действовать быстро и эффективно.

  • 13 декабря Верховная Рада Украины одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных за дезертирство. В Украине по поводу документа развернулась широкая общественная дискуссия. Петиция с просьбой к президенту Зеленскому наложить на закон вето набрала за сутки более 25 тысяч голосов.
  • В сентябре в России был принят закон, который ввёл в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ужесточил ряд наказаний для военнослужащих. В частности, за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление воинской части и отказ участвовать в боевых действиях российским солдатам (как призывникам и мобилизованным, так и контрактникам) теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

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