Залужный призвал Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или из воинской части.

Объясняя свою позицию, Залужный сказал, что армия держится на дисциплине, а в случае дезертирства "обнажённые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", - резюмировал главком ВСУ, добавив, что более мягкое решение проблемы дезертирства было бы возможно в мирное время, но не в условиях войны, когда нужно действовать быстро и эффективно.