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Замдиректора "Роскосмоса" обвинили в хищении 435 млн рублей

Олег Фролов
Олег Фролов

Заместителю директора "Роскосмоса" Олегу Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Обвинения также предъявлены индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации – их имена в сообщении не уточняются.

По версии следствия, в ходе исполнения контракта обвиняемые похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей.

В Следственном комитете добавили, что суд арестовал обвиняемых.

Ранее 22 декабря Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева до 21 февраля 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент неизвестно, связаны ли эти дела.

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