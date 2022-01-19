Заместитель министра транспорта России задержан по делу о коррупции

Заместитель российского министра транспорта Владимир Токарев задержан по делу о коррупции, сообщили в среду, 19 января, РБК, "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники.

По информации РБК, в здании министерства проходят выемки документов. Знакомый замминистра сообщил, что тот написал заявление об увольнении до Нового года и не появлялся на работе. Источник ТАСС утверждает, что Токарев в отпуске до 31 января, после чего его ждет увольнение.

По данным ТАСС и "Интерфакса", уголовное преследование замминистра может быть связано с одной из его предыдущих должностей — заместителя гендиректора одного из крупнейших подрядчиков РЖД — компании "Спецтрансстрой".

Официально о задержании не сообщалось. Пресс-служба министерства транспорта ситуацию не комментирует. 44-летний чиновник в разное время работал также заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и заместителем министра регионального развития.