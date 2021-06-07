Замглавреда "Эха Москвы в Петербурге" вызвали в СК по делу о клевете

Заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина вызвали в городское управление Следственного комитета из-за проверки по делу о клевете на сотрудника полиции. Об этом Веснин написал в своем Фейсбуке.

Против Веснина проводят проверку из-за "распространения заведомо ложных сведений в сети "Интернет" в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов) порочащих их честь и достоинство".

Журналист сообщил, что сейчас находится в официальном отпуске не в Петербурге, приедет ли он в город после отпуска - неизвестно. "По моей информации, как только я окажусь в городе, на меня очень вероятно (99%) будет возбуждено уголовное дело" по статье о клевете, - пишет Веснин.

Проверку в отношении Арсения Веснина начали после того, как в социальных сетях рассказал об условиях содержания задержанных во время акций протеста против российской власти. В своем телеграм-канале Веснин написал, что полицейские в отделе полиции № 33 съели предназначенную для задержанных еду из McDonald's и отдали активистам остатки. Информацию об этом журналист узнал из закрытого чата помощи задержанным. В МВД по Петербургу эту информацию отрицают.

После Веснин записал истории задержанных, которые оказались в 33 отделе полиции. В середине февраля Веснина вызвали в полицию, где следователь сообщил ему о возможном уголовном деле против журналиста.

Адвокат журналиста из "Команды 29" пытался запросить у следствия материалы проверки, но СК не отвечает на запросы защитника. Веснин с адвокатом подали в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства.