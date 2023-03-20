Замглавы иркутской полиции застрелился после совещания

Замначальника иркутской полиции Герман Братчиков застрелился в рабочем кабинете после совещания с руководством. Об этом сообщили со ссылкой на анонимные источники издания "База" и "Астра".

Тело 50-летнего полковника полиции было обнаружено 19 марта в его рабочем кабинете, сообщает со ссылкой на источник издание IRK.ru. Рядом с ним был найден его табельный пистолет.

О каких-либо значительных проблемах по работе у Братчикова не сообщалось. По данным "Базы", в начале марта полицейский подал заявление о разводе со своей второй женой, решение должно было появиться 27 марта.

В одном из аккаунтов полицейского в соцсетях последним постом размещена песня группы Би-2 под названием "Депрессия", убедился корреспондент РС, в другом — цитата румынского философа Эмиля Чорана: "Если рядом с тобой не осталось никого, значит, ты действительно близок к сути".