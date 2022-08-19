Замглавы МЧС сообщил о дефиците оборудования для спасателей

В России не хватает отечественного оборудования для МЧС. Речь идет об электронике, двигателях для оборудования и пластике для производства касок. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, сообщает РБК.



По его словам, наиболее болезненной для МЧС является нехватка блоков, изготавливаемых на основе импортных комплектующих.



"Отдельным вопросом являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100 процентов. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - заявил Чуприян.

Также он упомянул дефицит отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в специализированных инструментах, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.



В июле 2022 года Александр Чуприян заявлял, что МЧС способно выполнять свои задачи в условиях санкций, а само ведомство "давно ориентировано на отечественного производителя".