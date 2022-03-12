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Замглавы МИД: конвои с вооружением для Украины могут стать "законными целями" для ВС РФ

Сергей Рябков

Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину: конвои с иностранным вооружением могут стать "законными целями" для Вооруженных сил РФ. Об этом в программе "Большая игра" на Первом канале заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", – сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.

Рябков также заявил, что вскоре будет опубликован список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей.

"Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы", – сказал Рябков.

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