Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Замглавы Минобороны Украины сообщила об освобождении Ровнополя

Украинские военные в Запорожской области

Замглавы Минобороны Украины сообщила об освобождении украинскими войсками села Ровнополь на западе Донецкой области. "Движемся вперёд" - написала Анна Маляр в телеграме.

Это небольшой населённый пункт с довоенным населением около 100 человек. Он находился на севере так называемого Времьевского выступа и после начала украинского наступления в первых числах июня фактически был в полуокружении. Взятие села означает, что украинские силы фактически "срезали" выступ на границе Донецкой и Запорожской областей.

31-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео из села.

Российские источники пока не подтверждают и не опровергают потерю Ровнополя.

Ранее в этом районе украинские военные заняли ещё несколько населённых пунктов, контролировавшихся Россией с прошлой весны. Глубокого прорыва обороны однако не было.

Также поступают сообщения о боях в Херсонской области на левом берегу Днепра. И российские, и украинские телеграм-каналы пишут о том, что в районе разрушенного Антоновского моста украинским военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на подконтрольном России левом берегу.

Назначенный Россией глава Херсонской областной администрации Владимир Сальдо это отрицает, но об этом прямо пишут российские провоенные блогеры. Украинский Генштаб и Минобороны официально о боях там не сообщают, украинские пользователи соцсетей намекают на то, что они идут, но необходимо соблюдать информационную тишину.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG