Замглавы Минобороны Украины сообщила об освобождении Ровнополя

Замглавы Минобороны Украины сообщила об освобождении украинскими войсками села Ровнополь на западе Донецкой области. "Движемся вперёд" - написала Анна Маляр в телеграме.

Это небольшой населённый пункт с довоенным населением около 100 человек. Он находился на севере так называемого Времьевского выступа и после начала украинского наступления в первых числах июня фактически был в полуокружении. Взятие села означает, что украинские силы фактически "срезали" выступ на границе Донецкой и Запорожской областей.

31-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео из села.

Российские источники пока не подтверждают и не опровергают потерю Ровнополя.

Ранее в этом районе украинские военные заняли ещё несколько населённых пунктов, контролировавшихся Россией с прошлой весны. Глубокого прорыва обороны однако не было.

Также поступают сообщения о боях в Херсонской области на левом берегу Днепра. И российские, и украинские телеграм-каналы пишут о том, что в районе разрушенного Антоновского моста украинским военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на подконтрольном России левом берегу.

Назначенный Россией глава Херсонской областной администрации Владимир Сальдо это отрицает, но об этом прямо пишут российские провоенные блогеры. Украинский Генштаб и Минобороны официально о боях там не сообщают, украинские пользователи соцсетей намекают на то, что они идут, но необходимо соблюдать информационную тишину.