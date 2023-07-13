Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о взятке

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Издание, со ссылкой на источники, уточняет, что Паршин был задержан с поличным при получении взятки. Следственный комитет настаивает на заключении его под стражу.

В базе судов Москвы появилась карточка уголовного дела, которое поступило в суд 13 июля. Минцифры сообщает, что "оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам" в рамках расследования.

Каких-либо заявлений от имени самого Паршина пока не поступало.

Максиму Паршину 46 лет. С 2018 года он занимает должность заместителя главы Минцифры. До этого с 2002 по 2013 год Паршин работал в Министерстве экономического развития России на различных должностях. Позже занимал должность заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости.