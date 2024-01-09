Замглавы Подольска задержан по делу об отключении отопления

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя главы администрации городского округа Подольска, подмосковного города, который остался без отопления из-за прорыва теплотрассы.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, зная о дефектах оборудования в котельной, которая принадлежит Климовскому специализированному патронному заводу (КСПЗ), что привело к аварии на теплотрассе.

Генеральный директор завода и начальник котельной также задержаны в рамках ранее возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На рабочих местах задержанных проведены обыски и идут допросы, сообщили в Следственном комитете.

4 января на северо-востоке города Климовск (входит в состав городского округа Подольск) без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. При этом температура на улице опускалась ниже минус 20 градусов. Причиной стал прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

7 января было возбуждено уголовное дело. По версии следствия авария на котельной была вызвана неправильной эксплуатацией оборудования.

Власти Московской области связали проблемы с тем, что Климовск "отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода". А так как "объект режимный", его контролировать его они не могут. О возникших проблемах представители властей узнали только из соцсетей, где массово начали жаловаться граждане.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник заявил, что власти возьмут котельную "в управление". На объекте также сняли особый режим, связанный с тем, что патронный завод - предприятие ВПК.