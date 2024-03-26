Заместитель главы российской таможенной службы, генерал-полковник ФТС Елена Ягодкина задержана по подозрению в коррупции. Об этом со ссылкой на источники сообщили специализирующийся на оперативной хронике телеграм-канал 112, газеты "Коммерсантъ" и РБК.

По данным РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, сейчас она возглавляет это управление.

Государственное агентство ТАСС сообщает, что генерал-полковника ФТС задержали после совещания в её рабочем кабинете. Она доставлена на допрос, сообщают источники российских изданий. Официально о задержании не сообщалось.