Замглавы "Уралвагонзавода" арестовали по делу о растрате

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя гендиректора "Уралвагонзавода" по спецтехнике Дмитрия Семизорова. Топ-менеджера крупнейшего производителя танков в России обвиняют в растрате в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, пишет РБК.

По версии следствия, дело связано с периодом, когда Семизоров возглавлял ЦНИИТОЧМАШ – одно из ключевых предприятий российского ВПК, разрабатывающее стрелковое оружие, боеприпасы и экипировку для силовых структур.

Следствие считает, что в 2016 году ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с компанией "ФСК Прогресс" на поставку климатического оборудования стоимостью около 132 миллионов рублей, хотя реальная цена техники составляла примерно 78–80 миллионов. Разницу, по версии следоватеил, обвиняемые похитили и затем обналичили.

Семизоров вину не признал. По данным РБК, показания против него дали двое других обвиняемых. Один из них находится под домашним арестом, второй – под запретом определенных действий. Сам топ-менеджер назвал их слова оговором.

Защита просила более мягкую меру пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем Семизорова и наличие у него государственных наград. Представители "Уралвагонзавода" также выступили против ареста, заявив, что отсутствие Семизорова "может негативно сказаться на исполнении гособоронзаказа".

В характеристике, представленной предприятием, говорится, что под руководством Семизорова заводы концерна были переведены на особый режим работы после начала войны с Украиной, а поставки вооружения для Минобороны и Росгвардии выполнялись досрочно.

Семизоров ранее служил в структурах ФСБ и Минобороны, затем работал в оборонной промышленности. С 2012 по 2018 год он возглавлял ЦНИИТОЧМАШ, позже руководил "Уралтрансмашем", а в 2023 году стал заместителем гендиректора "Уралвагонзавода". Награждён орденом Мужества.

Последнее коррупционное дело против топ-менеджера такого уровня на "Уралвагонзаводе" возбуждалось в 2012 году. Тогда заместителя гендиректора корпорации Семена Млодика обвинили в хищении акций "Промтрактор-Вагона" на 273 миллионов рублей и выводе средств в офшор. В 2015 году суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, напоминает "Агентство".

В 2021 году по делу о взятках задержали начальника управления капитального строительства "Уралвагонзавода" Дмитрия Богданова и его заместителя Владимира Савина. В 2023 году каждого приговорили к восьми годам колонии.

Больше новостей Радио Свобода: