Замгоссекретаря США: "В Украине убиты более 10 тысяч российских военных"

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам Вашингтона, в ходе продолжающейся более месяца войны в Украине были убиты более 10 тысяч российских военных.

В интервью телеканалу Настоящее Время Нуланд назвала российские потери "невероятными", отметив, что, несмотря на это, "Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия".

Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Ранее источники в американской разведке называли похожие цифры. У Минобороны России кардинально иные данные. В последний раз оно сообщало о потерях 25 марта и тогда подтвердило гибель 1351 военнослужащего. Оценка Генштаба Украины - более 17 тысяч убитых российских военных.

Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. Известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных.

В интервью Настоящему Времени Нуланд заявила, что решение российского Минобороны отказаться от наступления на Киев и Чернигов - результат упорной обороны украинской армии. В то же время она отметила, что российские войска перегруппируются и попытаются продолжить наступление, возможно в других регионах Украины.

Минобороны России заявило в среду, что "на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск" с целью активизации действий "на приоритетных направлениях", прежде всего в Донбассе, фактически подтвердив тем самым утверждения украинской стороны и США.