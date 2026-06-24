Замминистра РФ: сожительство без брака - "угроза нацбезопасности"

Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин считает сожительство без регистрации брака "прямой угрозой национальной безопасности". Об этом он сказал на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал даже значительные изменения. Сейчас, вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью", – сказал он.

Чиновник также добавил, что "происходящий в западных странах пересмотр традиционных ценностей создаёт социальные вызовы, которые, по его мнению, могут представлять угрозу для основ российской государственности". По его словам, Минюст поддерживает "укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий".

Российские власти позиционируют себя как защитники так называемых традиционных ценностей. В рамках политики укрепления традиционных ценностей в России объявили экстремистской организацией несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ", приняли законопроект о запрете распространения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, а власти примерно трети российских регионов ограничили право женщин на прерывание беременности.

При этом уровень рождаемости в России остаётся рекордно низким. Так, суммарный коэффициент рождаемости сельского населения России по итогам 2025 года составил 1,464, став самым низким с 1990 года, писали недавно "Ведомости".

В 2025 году на том же ПМЮФ министр юстиции Константин Чуйченко предлагал освобождать россиян от уголовной ответственности за "защиту нравственных ценностей". "У нас на сегодняшний день освобождается [от уголовной ответственности], если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны. А если он защищал нравственные ценности?" – сказал тогда он.