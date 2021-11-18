Замминистра спорта уволена за поездку на форум государственных феминисток

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил за прогул заместителя министра спорта Ксению Машкову. Распоряжение выложено на государственном портале правовой информации.

32-летняя чиновница была назначена на должность в марте 2020 года. До этого она руководила Научно-экспертным центром спортивного права при Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. Она преподаёт в вузе спортивный арбитраж.

Как пишет издание Mash, в октябре чиновница уехала на Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Мероприятие о роли женщины в современном обществе было организовано Советом Федерации. На нём выступали президент России Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По данным издания, Машкова забыла оформить себе служебную командировку. Отсутствие на работе и стало официальной причиной её увольнения. Чиновница ситуацию не комментировала.

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