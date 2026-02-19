Замначальника исправительной колонии № 3 в Харпе Василия Выдрина оштрафовали на 40 тысяч рублей по уголовному делу о превышении должностных полномочий. На решение Лабытнангского городского суда обратила внимание "Верстка".

Выдрину также запретили в течение двух лет занимать должности представителя власти в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ранее Выдрина уже пытались привлечь к ответственности по этому обвинению, однако в августе 2025 года суд вынес оправдательный приговор из-за "отсутствия состава преступления". После жалобы прокурора окружной суд отправил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, Выдрин заставлял трех заключенных делать ремонт в его квартире. Утверждается, что для этого он неоднократно выводил их с территории колонии в период с апреля 2021 по 24 февраля 2022 года. В обмен он давал им по тысяче рублей в первый день работ, а в последующие – по 300 рублей. Также в качестве оплаты он предлагал чай и сигареты.