Замначальника колонии, где погиб Навальный, вновь будут судить

Колония №3 в посёлке Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ, декабрь 2024 года
Колония №3 в посёлке Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ, декабрь 2024 года
Замначальника исправительной колонии № 3 в Харпе Василия Выдрина будут снова судить по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Материалы поступили в Лабытнангский городской суд 23 декабря, обратила внимание "Верстка".

Ранее Выдрина уже пытались привлечь к ответственности по этому обвинению, однако в августе 2025 года суд вынес оправдательный приговор из-за "отсутствия состава преступления". После жалобы прокурора окружной суд отправил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, Выдрин заставлял трех заключенных делать ремонт в его квартире. Утверждается, что для этого он неоднократно выводил их с территории колонии в период с апреля 2021 по 24 февраля 2022 года. В обмен он давал им по тысяче рублей в первый день работ, а в последующие – по 300 рублей. Также в качестве оплаты он предлагал чай и сигареты.

Заседание по этому делу пока не назначено, Выдрин находится под подпиской о невыезде.

  • В феврале 2024 года в колонии № 3 в Харпе умер политик Алексей Навальный. Из-за гибели оппозиционера Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, в том числе против Василия Выдрина.
  • Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Навального, объявив причиной смерти "комбинированное заболевание". Соратники политика заявляют, что его убили по приказу президента России Владимира Путина.
