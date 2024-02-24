Западные лидеры пообещали продолжить поддержку Украины

Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не станет "окончательно свободной". Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с фон дер Ляйен 24 февраля Украину посетили премьер-министры Италии, Канады и Бельгии – Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо. Как отмечает агентство Reuters, этот визит стал проявлением солидарности и поддержки Украины.

Кроме того, Зеленский сегодня подписал соглашения о безопасности с премьер-министрами Канады и Италии.

Соглашение между Украиной и Канадой будет действовать десять лет, но впоследствии может быть продлено. Документ, в частности, предусматривает выделение на поддержку Украины в 2024 году более трёх миллиардов канадских долларов (около 2,2 миллиарда долларов США). "Мы будем поддерживать Украину, чего бы это ни стоило и столько, сколько потребуется", – заверил Трюдо.

Соглашение между Украиной и Италией закрепляет, в частности, обязательства по поводу долгосрочной военной и финансовой помощи. Документ также подтверждает поддержку со стороны Италии будущего членства Украины в НАТО. Это соглашение также будет действовать в течение десяти лет.

Западные лидеры посетили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским военный аэродром в Гостомеле, который в первые дни войны попытались захватить российские войска в ходе наступления на Киев.

Урсула фон дер Ляйен также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Глава Еврокомиссии сообщила, что первая финансовая помощь от Брюсселя в размере четырёх с половиной миллиардов евро для Украины поступит уже в марте.

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