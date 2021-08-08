Западные СМИ сообщили, что талибы установили контроль над Кундузом

Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение.

Представитель местных властей сообщил британской компании Би-би-си, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана" (организация запрещена в России). По поступающей информации, в городе начались пожары.

Некоторые зарубежные корреспонденты сообщили о жертвах среди мирного населения, среди погибших - женщины и дети. Официального подтверждения этой информации нет.

Телеканал CNN сообщил сегодня о падении Кундуза, назвал столицу одноимённой провинции первым важным провинциальным центром, перешедшим под контроль талибов со времени начала их наступательных операций в мае этого года.