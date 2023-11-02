Боевые действия в Украине приобрели затяжной, статичный характер, который выгоден России – считает командующий ВСУ Валерий Залужный;

Обстрел батальона мобилизованных из Чувашии в Запорожской области;

Как участники боевых действий в Украине и их семьи остаются без обещанных государством выплат – публикация расследовательского проекта "Система";

Интервью с отцом убитой хамасовцами израильской заложницы Шани Лук;

Вернувшийся в Россию миллиардер Михаил Фридман назвал "ошибкой" свои инвестиции в Великобритании.

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