Боевые действия в Украине приобрели затяжной, статичный характер, который выгоден России – считает командующий ВСУ Валерий Залужный;
Обстрел батальона мобилизованных из Чувашии в Запорожской области;
Как участники боевых действий в Украине и их семьи остаются без обещанных государством выплат – публикация расследовательского проекта "Система";
Интервью с отцом убитой хамасовцами израильской заложницы Шани Лук;
Вернувшийся в Россию миллиардер Михаил Фридман назвал "ошибкой" свои инвестиции в Великобритании.
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