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Время Свободы

"Запасной парашют" оказался дырявым. Фридман и Авен обиделись на Запад

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 ноября

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Время Свободы - Темы дня 2.11.2023
by Радио Свобода

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Боевые действия в Украине приобрели затяжной, статичный характер, который выгоден России – считает командующий ВСУ Валерий Залужный;

Обстрел батальона мобилизованных из Чувашии в Запорожской области;

Как участники боевых действий в Украине и их семьи остаются без обещанных государством выплат – публикация расследовательского проекта "Система";

Интервью с отцом убитой хамасовцами израильской заложницы Шани Лук;

Вернувшийся в Россию миллиардер Михаил Фридман назвал "ошибкой" свои инвестиции в Великобритании.

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