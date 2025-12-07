Запорожцы пишут письмо… Картина Репина в современной фотографии

Картина художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" стала прообразом множества фотографий, снятых из-за российской агрессии в Украине. Украинские военные теперь повторяют на свой лад сцену этой картины: на полотне Репина изображены казаки, бросающие вызов враждебной державе в XVII веке. Первые снимки украинских военных, позирующих так, как на картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", появились в 2014 году. Тогда поддерживаемые Москвой силы в Донбассе начали вооруженное противостояние украинским войскам. С тех пор несколько подразделений ВСУ воссоздавали эту сцену.

Картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" художник-реалист Илья Репин создавал более 10 лет, начав в 1880-м и закончив в 1891 году. На картине изображены казаки в конце XVII века в тот момент, когда они пишут оскорбительный ответ на ультиматум султана Османской империи. Согласно легенде, которая вдохновила художника на создание монументального полотна, мусульманский правитель не смог победить запорожских воинов в битве, но пригрозил вернуться с большим войском, если они не покорятся. Письмо казаков – апокриф, но картина стала для украинцев символом свободы.

Пожалуй, самая скрупулезная реконструкция художественного произведения – работа Эмерика Люссе "Издалека слышу ответ казаков". Летом 2023 года французский фотограф провел целый день на берегу Днепра под Киевом, работая с военнослужащими 112-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, чтобы создать фотокопию шедевра Репина. На фотографии вейп заменяет курительные трубки, а вместо мечей на плечах современных воинов висят гранатометы. Жужжащий рядом дрон – свидетельство современности и войны России в Украине.

В интервью Радио Свобода французский фотограф сказал, что его фотография – "кульминация обширного исследования российского колониализма в Украине и использования культуры в качестве орудия войны".

В центре снимка с рацией в руках сидит Роман Грибов. Он украинский пограничник, который в 2022 году отдал впоследствии ставшей мемом команду "Российский военный корабль, иди на х…" в ответ на наступление российских ВМС на остров Змеиный. По словам Люссе, то, что Грибов занимает место писца на реконструкции картины, "повторяет историю реакции казаков XVII века".

"Картина Репина мгновенно переносит меня в эпоху, где ощущается дух свободы Запорожской Сечи, – рассказал в интервью украинской службе Радио Свобода Андрей Малик, представитель 112-й бригады. – И это чувство живо по сей день. По моему мнению, картина Репина никогда не устареет".

Подпись к этому снимку гласит: "Раньше казаки писали письмо турецкому султану, а теперь они намечают конкретный план действий по уничтожению врага и полному освобождению украинских земель".