Запрещена продажа бензина на маркетплейсах. Нехватка топлива в РФ

В России запретили продавать бензин на маркетплейсах – для "предотвращения спекулятивных перепродаж" топлива, как заявила Федеральная антимонопольная служба.

Как утверждается, на Ozon и Wildberries карточки заблокируют на этапе модерации, сервис "Авито" уже скрыл подобные объявления "на время доработки правил в этой категории".



ФАС также объявила о проверках крупных нефтетрейдеров и поручила усилить контроль за поставками топлива сельхозпроизводителям.



В России в результате украинских атак на НПЗ и топливную инфраструктуру начались проблемы с бензином.

На автозаправках по всей стране растут цены на топливо.

В десятках регионах России вводились ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о планах России импортировать бензин морским путем из Азии.

Региональные власти говорят об ажиотажном спросе и призывают к экономии и сокращении поездок.

Reuters, ссылаясь на анонимные источники в отрасли, утверждает, что удары украинских дронов привели к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России, в результате страна в середине июня потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем в июне 2025 года, и на 20-25% по сравнению с уровнями марта этого года, до начала интенсивных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Падение производства бензина грозит создать дефицит топлива в России, говорят источники. Внутреннее потребление бензина в пик летнего сезона оценивается минимум в 110 000 тонн в день. Сейчас, по данным источников, объем производства упал примерно до 90 000 метрических тонн в день.

Производство неуклонно снижалось с примерно 120 000 тонн в день в марте до 110 000 тонн в апреле и 100 000 тонн в мае, а затем достигло 90 000 тонн в день в июне, сообщили источники.

По словам источников, остановка двух крупных производителей, Московского НПЗ и НПЗ ТАНЕКО в Татарстане, на прошлой неделе привела к исчезновению дополнительно 15 000 тонн нефти в день, что привело к снижению добычи до самого низкого уровня за несколько месяцев.

Это приводит к дефициту топлива на внутреннем рынке примерно на 20% по сравнению с типичным внутренним спросом, показывают расчеты Reuters.

Дефицит поставок частично покрывается импортом из Беларуси, который может составить от 100 до 150 тысяч тонн в месяц, говорят трейдеры. Нефтяные компании и независимые поставщики также сокращают запасы, накопленные ранее в этом году.