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Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", – передает слова Новака "Интерфакс".

Вице-премьер добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

  • В начале апреля правительство России ввело запрет на экспорт бензина – он должен был действовать до 31 июля. Утверждалось, что это решение было принято с целью предотвратить дефицит в период высокого спроса. Позднее власти также ввели запрет на экспорт авиационного керосина и дизельного топлива.
  • Топливный кризис в России начался в июне на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина.
  • Ранее Александр Новак объявил о начале импортных поставок и наращивании дополнительных объемов производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.
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