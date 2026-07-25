Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", – передает слова Новака "Интерфакс".

Вице-премьер добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.