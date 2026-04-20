Запрет на ставки на спорт для должников и подростков в РФ отложат

Министерство финансов России попросило Госдуму отложить рассмотрение законопроекта о запрете на ставки в букмекерских конторах для несовершеннолетних, недееспособных и должников с весны на осень. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства. В письме прямо указано, что главной причиной предложения является сокращение бюджетных поступлений в случае принятия законопроекта.

По оценкам Минфина, подростки, недееспособные россияне и должники составляют 30% от клиентской базы букмекеров, и если им запретить делать ставки, то сумма налоговых поступлений от букмекеров сократится примерно на 27 миллиардов рублей, кроме того, около 14 миллиардов недополучит Российский спортивный фонд.

Как отмечают "Важные истории", законопроект не могут принять уже два года.

Издание "Агентство" перечисляет другие меры, которые принимают российские власти, чтобы попытаться уменьшить дефицит бюджета. "Часть из этих мер могут серьезно ударить по гражданам и их кошелькам", - отмечает издание. Речь идёт в частности о предложении Минфина легализовать в России онлайн-казино, ввести НДС на иностранные товары на маркетплейсах, повышении налогов на имущество для владельцев трёх и более квартир. Среди уже реализуемых мер - доначисление пошлин на ввоз произведённых в так называемых недружественных странах товаров из стран Евразийского экономического союза. По данным Forbes, повышенные ставки варьируются от 15% до 50%, что может привести к повышению цен на импортную одежду, косметику и другие непродовольственные товары на 15-30%.

Как отмечает "Агентство", дефицит бюджета по итогам трех месяцев достиг 4,6 трлн рублей, что больше запланированного на 2026 год дефицита в 3,8 трлн рублей. Проблема обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента Владимира Путина с правительством.