Запущенная в сторону Иерусалима ракета попала в мечеть Кадырова

Очередная ракета, выпущенная палестинскими радикальными группировками из сектора Газы в сторону Иерусалима, попала в мечеть Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош. Об этом сообщил МИД Израиля.

При обстреле был ранен как минимум один человек в Абу-Гоше и несколько жителей другого пригорода Иерусалима – Бейтар-Илита.

Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году и названа в честь его отца. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили 10 миллионов долларов, в том числе 6 миллионов долларов – от правительства Чечни.