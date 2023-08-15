Запуск корабля "Роскосмоса" перенесли во второй раз - теперь на 2028 год

Первый полёт нового космического корабля производства госкорпорации "Роскосмос" перенесли на 2028 год, сообщают СМИ со ссылкой на главного конструктора Российской орбитальной станции Владимира Кожевникова.

Речь идёт о транспортном корабле нового поколения "Орёл". Изначально его первый запуск на Российскую орбитальную станцию планировалось произвести в 2023 году. Спустя год корабль должен был состыковаться с Международной космической станцией. Однако за несколько месяцев до старта Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы "Роскосмоса", объявил о переносе запуска на 2024 год.

Издание The Moscow Times отмечает, что первый раз срок реализации проекта пришлось пересматривать из-за начала войны в Украине. С чем связан нынешний перенос запуска, да ещё и на четыре года - не сообщается.